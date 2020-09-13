مدد المهاجم حبيب بوقلمونة عقده مع فريقه وفاق سطيف لعامين إضافيين أي الى غاية 2022، حسب ما علم اليوم الأحد من النادي المنتمي الى الرابطة الاولى لكرة القدم.

وبالرغم من رغبة فريق مولودية الجزائر في ضمه إلا أن بوقلمونة فضل التجديد مع الوفاق الذي التحق بصفوفه في 2018 قادما من اتحاد بلعباس. كما يرتقب ايضا أن يخطو زميله في النادي, أمير قروي نفس الخطوة.

وسبق بوقلمونة (31 سنة) في تمديد العقد، زميليه في الفريق، وهما الحارس سفيان خضايرية والمدافع هواري فرحاني اللذين سيواصلان المغامرة مع "النسر السطايفي" لعام واحد.

بالمقابل، لم يسجل الوفاق اي مستقدم جديد خلال مرحلة التحويلات الصيفية الحالية، مفضلا تجديد الثقة في الكوادر.

أما فيما يتعلق بالعارضة الفنية، فإن الحارس نبيل الكوكي، لم يوقع على عقد جديد لموسمين اضافيين, على عكس ما اعلن عنه نادي عاصمة "الهضاب العليا".

وتمكن الكوكي، منذ التحاقه بالعارضة الفنية للوفاق في أكتوبر 2019 خلفا لخير الدين مضوي، من إعادة الفريق الى السكة الصحيحة، حيث استطاعت التشكيلة من تحقيق وثبة كبيرة في الترتيب العام.