السعودية ترفع قيود السفر عن مواطنيها بشكل كامل مع بداية العام الجديد
BBC
13 سبتمبر 2020 ()
قررت السلطات السعودية رفع القيود بشكل كامل على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل وباء كورونا.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية القول إن "هذه الخطوة جاءت حرصا على سلامة المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا أثناء وجودهم في خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء وباء كورونا".&
السعودية ترفع قيود السفر عن مواطنيها بشكل كامل مع بداية العام الجديد
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