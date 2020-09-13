دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليونان إلى عدم الانجرار وراء مبادرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الذي يسعى للتغطية على إفلاسه السياسي".



وأضاف أكار "من الواضح أن سياسات السيد ماكرون أفلست، وهو يسعى للعب بعض الأدوار بهدف التغطية على ذلك".



وقال "يجب على جارتنا اليونان ألا تنساق وراء تحريضات ماكرون"، متهما الرئيس الفرنسي بـ"توجيه اليونان بمواقفه المستفزة".



وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أعلن أمس السبت عن صفقات أسلحة مع فرنسا، وقال إنها تشمل شراء 18 طائرة "رافال" و4 فرقاطات بحرية.