أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر اليوم الأحد، أن الزوايا والمدارس القرآنية محل اهتمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدورها البارز في الحفاظ على مقومات الأمة والهوية الوطنية.



وخلال لقائه بممثلي الزوايا والجمعيات الدينية والمدارس القرآنية بولاية الأغواط قال السيد عيسى بلخضر نحن نعمل على إعادة الاعتبار للمدارس القرانية والزوايا من خلال فتح ورشة وطنية لإعداد برنامج توافقي فيه المواد الأساسية التي يمكن لمريدي الزووايا وطلبة المدارس القرانية أن يكون لهم الحد الأدنى منها سعيا من أجل إيجاد مشروع لاصدار الشهادات .



من جهته عبر الخليفة العام للطريقة التيجانية علي بلعرابي عن امتنانه لمسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على التفاته واهتمامه بالزوايا وحفظة القرآن والمساجد من أجل تعزيز التلاحم والتأخي بين الناس .