قال وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح النمروش، إن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لا يملك السلطة على الأرض، وأن السلطة المطلقة في يد المشير خليفة حفتر.



وأضاف: "لا يمكن الوثوق في التزام حفتر بوقف إطلاق النار. تعلمون أن هناك وقفا لإطلاق النار حاليا برعاية المجتمع الدولي، لكن مجرم الحرب حفتر حاول أكثر من مرة اختراقه، وعملية التحشيد مستمرة من طرفه ونحن مستعدون لصد أي عدوان".



ولفت إلى أن السلطات في طرابلس تريد دولة مدنية ديمقراطية وتدعم العملية السياسية، و"لن تتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا".



وأكد النمروش أن "غرفة عمليات سرت والجفرة جزء لا تتجزأ من وزارة الدفاع الليبية، ونحن نتواصل معها وندعمها بكافة التجهيزات وفق الإمكانيات المتاحة، وماضون إلى إعادة السيطرة على التراب الليبي بالكامل".