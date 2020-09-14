توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين، تساقط أمطار غزيرة على ست ولايات.

وجاء في تنبه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن ولايتي النعامة وتلمسان ستعرف تساقط أمطار غزيرة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء (18:00) إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

كما أشار نفس المصدر، إلى استمرار تساقط الأمطار الرعدية على ولايات عنابة، قالمة، الطارف وسوق أهراس، إلى غاية الساعة الثالثة زوالا (15:00).

وأضاف التنبه أن كمية الأمطار المتوقعة قد تتعدى 25 ملم.