أعلنت الحكومة الإسبانية بمورسيا أن مصالح الإنقاذ والحرس المدني اعترضت الجمعة المنصرم 130 "حراقا" جزائريا، وصلوا على متن أربعة قوارب مطاطية إلى السواحل الإسبانية.

وأوضحت المصادر، أنه تم نقل المهاجرين السريين وجميعهم من البالغين وكانوا في وضعية صحية جيدة إلى منطقة إيسكومبريراس، حيث تم تفعيل البروتوكول الصحي الخاص بوباء ( كوفيد ـ 19) المعمول به في مثل هذه الحالات.

وكانت قوات الحرس المدني ومصالح الإنقاذ البحري قد اعترضت أواخر شهر جويلية الماضي وفي ظرف ثلاثة أيام فقط ما لا يقل عن 500 "حراق" جزائري من بينهم نساء وعدد من القاصرين، إلى جانب أطفال رضع كانوا قد وصلوا إلى السواحل الإسبانية على متن حوالي 40 قاربا.