أعلن البنك الوطني الجزائري، عن إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية على مستوى ست (6) وكالات إضافية عبر عدة ولايات، حسبما جاء في بيان للبنك.

ويتعلق الأمر بكل من وكالات زيغوت يوسف(العاصمة ) تحت رقم 620 ووكالة إحدادن (587 ) بولاية بجاية والوكالة (654) بولاية الجلفة والوكالة 728 بعين تموشنت و724 بولاية سعيدة و920 بولاية معسكر.

يذكر أن البنك قام خلال الأسبوع الماضي بإطلاق نشاط الوكالة رقم 730 بولاية النعامة .

وحسب البيان فإن فتح هذه الوكالات الجديدة سيسمح بالرفع من عدد الوكالات المسوقة للمنتجات المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية إلى ستة وثلاثين(36 ) وكالة، موزعة عبر سبع وعشرين (27 ) ولاية.

ويسعى البنك - بحسب نفس المصدر- لتعميم ھذا النشاط عبر أكثر من 50 وكالة وتغطية جميع الولايات قبل نهاية السنة الجارية.

ويتضمن العرض الذي طرحه البنك الوطني الجزائري تسع (09 ) منتجات إدخارية وتمويلية تشمل الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي للشباب القصر وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد . كما تشمل المرابحة العقارية، المرابحة للتجھيزات، المرابحة للسيارات وكذا الإجارة.

يذكر أن نافذة الصيرفة الإسلامية تمت المصادقة عليھا من قبل ھيئة الرقابة الشرعية بالبنك ومن طرف الھيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

وحسب البيان، فإن التفاصيل الخاصة بھذه المنتجات، بالإضافة إلى محاكاة المرابحة والإجارة، متاحة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للصيرفة الإسلامية dz.bna.financeislamique.www .

وينهي البنك إلى علم زبائنه أن مستجدات النشاط ومستجدات الوكالات التابعة له تنشر عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال بيانات إعلامية تنشر عبر الصحافة الوطنية.