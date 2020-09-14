اشترط نادي أهلي جدة (البطولة السعودية لكرة القدم)، مبلغ 4 ملايين أورو من أجل تسريح الدولي الجزائري يوسف بلايلي المعروض للبيع في فترة الانتقالات الحالية، بسبب عدم احترامه لعقده الاحترافي مع الفريق السعودي ، حسب ما أفادت به الصحافة المحلية.

وأوضح ذات المصدر، أنّ الفريق السعودي يرغب في البيع النهائي لعقد بلايلي و لا يرّجح خيار الإعارة .وكان ابن مدينة وهران قد التحق بفريق أهلي جدة السعودي سنة 2019 بعقد يمتد لثلاث سنوات قادما له من الترجي التونسي .

ويبدو أنّ الفريق السعودي قد تلقى لحدّ الآن عروض من عدة أندية أبرزها فريقه السابق الترجي التونسي والأهلي المصري الذي قدم عرضا مغريا للاستفادة من خدمات بلايلي .

ويأتي قرار إدارة الفريق السعودي بالاستغناء عن خدمات الدولي الجزائري بلايلي، عقب رفض الأخير العودة للعربية السعودية من أجل استئناف التدريبات مع فريقه .

وعلى غرار مواطنه وزميله في الفريق جمال الدين بلعمري الذي فسخ عقده مع نادي الشباب السعودي يوم الإثنين الماضي، تغيب بلايلي عن موعد الرحلة الخاصة التي كان يفترض أن تقله إلى السعودية، الأمر الذي أثار غضب إدارة الفريقين السعوديين .وصرح مناجير أهلي جدة طارق كيال للصحافة المحلية أن"قضية بلايلي معقدة، وهو لاعب غير منضبط، حتى المدرب الكرواتي، فلادان ميلوجيفيتش أكد لي ذلك(...) نحن لا نريد لاعبا يشارك باسمه فقط بل نبحث عمن يقاتل فوق الميدان".