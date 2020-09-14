أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن مقترح تاريخ 19 من سبتمبر كموعد للدخول الجامعي ليس نهائيا ولم يفصل فيه بعد وهو على طاولة الحكومة للدراسة .

وأوضح الوزير في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، هذا اقتراح وزارة التعليم العالي للحكومة وهناك اقتراحات قمنا بها إلى الوزير الأول وهي في طور الدراسة كذلك لكن 19 سبتمبر لم يفصل فيه بعد"

من جانب آخر، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن جديد السنة الجامعية المقبلة، سيتميز بتوسيع قائمة الاختيارات ورفعها من ستة إلى عشر رغبات، بالإضافة إلى فتح تخصصات جديدة " كل سنة جامعية هي مرحلة أساسية "والجديد الذي يمكن أن نقوله فيما يخص بالموسم الجامعي 2020/ 2021، - يؤكد الوزير- يتعلق باختيارات الطلبة، حيث وسعنا قائمة الاختيارات من أربعة إلى ستة، ثم إلى عشرة اختيارات في هذا الموسم الجامعي وهو ما يسمح للطالب كي يكون لديه اختيارات أكثر".

وأضاف بن زيان أن شبكة التعليم تعززت بثلاث مدارس عليا الأولى في خنشلة مختصة بالغابات والثانية متعلقة بالطاقات المتجددة في باتنة والثالثة متعلقة بالإعلام الآلي والرقمنة في بجاية .

وبخصوص عملية التقييم، أكد وزير القطاع أن العملية تتم مرحليا ومتواصلة إلى غاية الإعلان عن فتح نظام النمط الحضوري .