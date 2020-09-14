تأجلت محاكمة الناشط السياسي كريم طابو اليوم الإثنين إلى جلسة يوم 26 أكتوبر المقبل بمحكمة القليعة.

وأفادت اللجنة الوطنية للإفراج على المعتقلين في بيان لها أن قضية طابو التي تأجلت عدة مرات خلال الأشهر الماضية تأجلت اليوم مجددا إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل بمحكمة القليعة .

وجاء قرار تأجيل محاكمة طابو المتابع بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" منذ شهر سبتمبر 2019، بطلب من هيئة دفاع المتهم ، وهو التأجيل الخامس على التوالي.

واستندت هيئة دفاع المتهم الذي يوجد تحت الرقابة القضائية، في طلب التأجيل، على "ضرورة التحضير الجيد للمحاكمة"، حسبما أفاد به أحد المحامين في تصريح مقتضب للصحافة على هامش جلسة المحاكمة.

للتذكير فإن كريم طابو حكم عليه بالحبس لمدة سنة نافذة في مارس الماضي من قبل مجلس قضاء العاصمة في استئناف حكم سنة حبسا منها ستة أشهر غير نافذة الصادر بحقه من محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.