وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار يدها على شاحنة التبريد كانت تنقل كمية المخدرات المقدَّر وزنها الإجمالي بـ:01 قنطار و 600 غرام من مادة الكيف المعالج، على شكل طرود مهيأة للنقل، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بأكثر من 100 مليون سنتيم.

وحسب ما علمته "الخبر" فإن هذه العملية التي وصفت بالنوعية تمت على إثر استغلال معلومات وردت للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار، تفيد بمحاولة نقل وتمرير شحنة من مادة المخدرات، انطلاقا من ولاية حدودية متاخمة لولاية بشار، على الفور، تم تشكيل قوة أمنية والتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، لتمديد الاختصاص، أين تم تحديد هوية المشتبه به في القضية، هذا الأخير، وباستعمال أحدث تقنيات البحث والتحري، تم تحديد مكان تواجده وتوقيفه، مع حجز شاحنة التبريد المخصصة لنقل كمية المخدرات.

وأضافت ذات المصادر أن الموقوف المشتبه به تم تحويله إلى نيابة محكمة بشار التي أحالت الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بتهم حيازة المخدرات (كيف معالج) بطريقة غير مشروعة من أجل الحصول والشراء قصد البيع والعرض وإعادة البيع والوضع للبيع والنقل والتخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.