ستنطق محكمة سيدي امحمد بالحكم في قضية الإخوة كونيناف، المتابعين في قضايا فساد مختلفة، يوم 23 سبتمبر، حسب ما أعلنته رئيسة الجلسة عقب انتهاء مرافعات الدفاع.

و كانت محاكمة الإخوة رضا و عبد القادر- كريم و طارق- نوح كونيناف وأختهم سعاد نور (في حالة فرار) وكذا مسير مجمع كوجيسي (ملك للأخوة)، قدور بن طاهر، قد شرعت يوم الأربعاء الفارط.

ويتابع الإخوة كونيناف بتهم تتعلق بـ"استغلال النفوذ" و "تبييض الأموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و "تحويل عقارات و امتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".

و عند استجوابهم، رافع الإخوة كونيناف الثلاثة و مسير مجمع كوجيسي من أجل "تبرئتهم"، و طلبوا "محاكمتهم في إطار احترام القانون"، معربين عن "ثقتهم" في العدالة الجزائرية.

و كانت النيابة العامة قد التمست يوم السبت أحكاما تتراوح بين 10 و 20 سنة سجنا نافذا ضد الإخوة كونيناف الثلاثة ومسير مجمع كوجي سي (KouGC) الذي يملكونه، قدور بن طاهر مع حجز ممتلكاتهم داخل و خارج البلاد و غرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دج.

و التمست النيابة 18 سنة سجنا نافذا في حق رضا و 15 سجنا في حق كل من طارق- نوح وعبد القادر- كريم و 10 سنوات في حق قدور بن طاهر مرفوقة بغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دج للمتهمين الأربعة.

و تم التماس الحكم الأقصى في حق سعاد- نور بـ 20 سنة سجنا نافذا مرفوقة بغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دج و إطلاق مذكرة توقيف دولية في حقها.

و حسب الطرف المدني فقد تسبب مجمع كو جي سي من خلال فروعه بخسائر للخزينة العمومية تقدر بأكثر من "270 مليار دج منها 186 مليار بسبب القروض غير المبررة التي منتحتها له البنوك العمومية و 75 مليار دج بسبب منحه امتيازات غير مستحقة".

و تم التماس أحكام تتراوح بين 3 و 6 سنوات مرفوقة بغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دج في حق 10 متهمين آخرين متورطين في القضية لا سيما إطارات من وزارات الصناعة و الفلاحة و الري و الطاقة و الاتصالات و قطاعات أخرى تحصل فيها مجمع كو جي سي على صفقات.