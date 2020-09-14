استهل ريال مدريد الإسباني أسبوعه الثالث من فترة الإعداد، استعدادا لمباراته الأولى الأحد القادم في الليغا، خلال نزوله على ريال سوسيداد.

وشهد النادي الملكي بقيادة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، استمرار غياب البلجيكي إدين هازارد والويلزي غاريث بيل.

ويعاني زيدان من غيابات وصلت في الإجمالي إلى 8 لاعبين، أبرزهم هازارد، حيث يواصل تدريباته للتعافي داخل القاعة الرياضية دون أن ينزل للتدرب على العشب.

ولم يعد الإسباني إيسكو ألاركون هو الآخر للتدريبات الجماعية، حيث لا يزال في المرحلة الأخيرة من فترة التعافي من التواء كاحله.

وكذلك مواطنه ماركو أسينسيو الذي يعاني من كدمة في الركبة اليمنى، إضافة لكل من النرويجي مارتن أوديغارد، الإسباني لوكاس فاسكيز، والصربي لوكا يوفيتش لمشكلات بدنية لم يكشف عنها النادي الملكي.

بالإضافة لغياب الويلزي بيل، الذي عاد من معسكر بلاده بمشكلات في الركبة، ويتدرب داخل منشآت النادي.