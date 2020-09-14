حذرت المديرية العامة للغابات في مقال نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني من مغبة آتساع رقعة أفعال الصيد العشوائي آستغلالا لقرار فتح الصيد المزمع صدوره عن والوزارة الوصية بعد الاجتماع الذي جمع وزير القطاع بممثلي الفيدرالية الوطنية لحمعيات الصيادين مؤخرا والإعلان الرسمي عن تسليم رخص الصيد عبر التراب الوطني.

وجاء في نص مقال المديرية العامة بأن الصيد العشوائي:" المقصود به أنواع الصيد غير المشروعة دون مراعاة لقوانين البيئة المحلية والعالمية.إذ أن أي آنتهاك لقوانين الصيد يعتبر تجاوزا يعاقب عليه القانون" . ويتطرق التحذير إلى أن أنه لا يحق للصيادين بداعي الترفيه عن النفس القيام بالممارسة الخاطئة للصيد،وبأن هذه الممارسة لاتزال متنامية رغم إجراءات الردع .و تتعدد حالات الصيد العشوائي من صيد الحيوانات البرية أوقات التكاثر ،عدم آمتلاك الصيادين لرخصة التأهيل لممارسة الصيد ،والصيد خارج المواسم والأوقات المحددة له أو في نطاق مناطق محمية أو آستهداف حيوانات ناذرة أو مهددة بالإنقراض مما يساهم في زعزعة التوازن البيئي.

وتذكر المديرية العامة للغابات في مقالها بالعقوبات والملاحقات التي تطال مرتكبي جريمة الصيد العشوائي بدءا من الغرامات، سحب رخص الصيد والوسائل المستعملة فيه مع مصادرة ما تم صيده. إذا في ذات السياق أنشئت فرق مراقبة الصيد ومجموعات حراس الصيد وإصدار مناشير توعوية وعقد الندوات عبر الجامعات ومراكز الصيد حول خطورة الصيد العشوائي ،فضلا عن تشديد الرقابة على كافة أشكاله.