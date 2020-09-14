في بادرة وصفت بالإنفراجية بين الجزائرية للمياه وساكنة المدية تم اليوم آتفاقيات مع تسع مؤسسات شبانية مصغرة كخطوة أولى من قبل وحدة الجزائرية للمياه بالمدية لمعالجة وإصلاح مختلف التسربات والأعطاب في عبر شبكاتها،مع تركيب العدادات والقيام بالتوصيلات عبر مختلف بلديات الولاية التي تنضوي شبكاتها لتوزيع الماء الشروب،تحت إدارة وتسيير الجزائرية للمياه التي جاء في بيان لوحدتها في المدية اليوم بأن هذه الخطوة تهدف إلى إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عالم الشغل وإضفاء المرونة والسرعة في التدخل لإنهاء مشاكل التسربات المائية عبر القنوات والشبكات وتحسين الخدمة العمومية في توزيع المياه،طبقا لتعليمات المدير العام للجزائرية للمياه ضمن مسعى آتفاقية بين وزارتي الموارد المائية والوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة.