بعد انقطاع قوارب الموت عن الإبحار لمدة شهرين ، وصلت يوم أمس 4 قوارب تقل 62 حراقا جزائريا إلى شواطئ اسبانيا انطلاقا من شواطئ الجهة الشرقية لولاية مستغانم.

وأفادت عائلات الحراقة ان أبنائهم وصلوا إلى مقاطعة مور سيا الإسبانية وتم تحولهم إلى ميناء عاصمة المدينة أين خضعوا لإجراءات فحص طبي والتعرف على الهويات، وتم تحويلهم إلى مركز إيواء المهاجرين في انتظار مباشرة عمليات ترحيلهم إلى بلادهم.

كما أعلنت قوات خفر السواحل الاسباني اعتراض عدة قوارب لحراقة جزائريين قبالة سواحلها الجنوبية وتحديدا قبالة منطقة مورسيا خلال الأيام السابقة.