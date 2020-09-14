لقي ، منتصف نهار اليوم، عاملان مصرعهما، في حادث إنهيار جدار ترابي بموقع التجزئات العقارية بحي أولاد بحي ببلدية البيض، الفقيدان اللذان يبلغان من العمر 51 سنة و 53 سنة ، الإخوة (غ،أ) و (غ،ح) كان يعملان في مشروع تهيئة قنوات الصرف الصحي على عمق ستة أمتار بمشروع 3000 تحزئة عقارية المتفرق على أربعة مواقع ، قبل أن تنهار عليهما كتلة ترابية .

و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية فور وقوع الحادث بتدخل مدير الحماية المدنية بالنيابة فضلاوي عبد النبي و تسخير جميع الوسائل و الإمكانيات و الإستعانة بجرافتين لمقاولة كانت بعين حيث إستغرق إستخراج الضحية الأولى حوالي نصف ساعة بينما وجدت المصالح المتدخلة ، صعوبة في إستخراج الضحية الثانية تحت عمق أنقاذ ستة أمتار ، العملية التي إستمرت لحوالي ساعتين ،حسبما علم لدى خلية إعلام مديرية الحماية المدنية .

و قد خلفت الحادثة ضجة وسط الرأي العام المحلي خاصة إستدعت خروج والي ولاية البيض رفقة السلطات الأمنية و العسكرية الوقوف على الأضرار .

في حين فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في تداعيات هذا الحادث .