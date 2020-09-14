جددت مؤسسة سوناطراك الاتفاقية التي تربطها مع الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة (APRUE) لمدة ثلاثة سنوات، حرصا منها على عقلنة استهلاك الطاقة على مستوى جميع منشآتها والحفاظ على البيئة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للشركة.

و ترمي هذه الاتفاقية الى "وضع برنامج تحسيسي واسع ضد الاستهلاك اللاعقلاني للطاقة والسعي لتطبيق المعايير الدولية في مجال الاستخدام والتحكم فيها على مستوى المؤسسة وهذا لتحقيق المكاسب الاقتصادية وترشيد النفقات", حسب البيان.

كما تهدف ايضا الى تحديد الاطار المرجعي لتحقيق خدمات التدقيق والتكوين والتوعية وتكريس مبادئ النجاعة الطاقوية، يضيف نفس المصدر.