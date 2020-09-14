كورونا : توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
14 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر و8 حالات وفاة جديدة. كما تم تسجيل 167 حالة شفاء من الفيروس.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

 الجزائر : 5.300 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  39

 

البليدة : 3.905 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  46

 

وهران:  3.766 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  14

 

سطيف :  3.113 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  9

 

باتنة: 1.695 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

بجاية: 1.961  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  18

 

قسنطينة: 1.598 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  5

 

 عنابة: 1.377 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تيبازة: 1.327 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  8

 

بسكرة: 1.245  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  4

 

ورقلة: 1.244 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  6

 

المسيلة: 1.244 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  9

 

البويرة : 1.222 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  8

 

تلمسان: 1.216  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

الجلفة: 1.168 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  14

 

تيزي وزو :  1.083 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  13

 

الوادي: 1.081 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

بومرداس : 948  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تيارت : 938 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  8

 

جيجل : 880  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  7

 

تبسة : 878 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  6

 

عين الدفلى  765 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

المدية :753 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

مستغانم : 717  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

أم البواقي : 693  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

 

الأغواط : 692  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

عين تموشنت : 669  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سكيكدة : 662  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

 

 أدرار : 631  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

خنشلة : 582 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

قالمة : 503 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

غرداية : 437  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

برج بوعريريج : 420  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  2

 

تيسمسيلت : 416  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  4

 

سيدي بلعباس : 412 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

ميلة : 397  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سوق أهراس : 390  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

بشار : 348 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

مـعـسـكـر : 327  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

 نعامة : 260  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

 الطارف : 242  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  5

 

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

الشلف : 216  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

غليزان : 206 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تندوف :  203حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

تمنراست  : 198  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

إليزي : 134 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

 

سعيدة : 72 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

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