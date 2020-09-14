كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر و8 حالات وفاة جديدة. كما تم تسجيل 167 حالة شفاء من الفيروس.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر : 5.300 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 39
البليدة : 3.905 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 46
وهران: 3.766 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 14
سطيف : 3.113 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
باتنة: 1.695 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بجاية: 1.961 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 18
قسنطينة: 1.598 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
عنابة: 1.377 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيبازة: 1.327 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
بسكرة: 1.245 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
ورقلة: 1.244 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
المسيلة: 1.244 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
البويرة : 1.222 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
تلمسان: 1.216 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الجلفة: 1.168 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 14
تيزي وزو : 1.083 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 13
الوادي: 1.081 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بومرداس : 948 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيارت : 938 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
جيجل : 880 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
تبسة : 878 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
عين الدفلى 765 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
المدية :753 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
مستغانم : 717 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
أم البواقي : 693 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
الأغواط : 692 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
عين تموشنت : 669 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سكيكدة : 662 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
أدرار : 631 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
خنشلة : 582 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
قالمة : 503 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
غرداية : 437 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
برج بوعريريج : 420 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
تيسمسيلت : 416 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
سيدي بلعباس : 412 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
ميلة : 397 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سوق أهراس : 390 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بشار : 348 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
نعامة : 260 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 242 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
البيض : 232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الشلف : 216 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غليزان : 206 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تندوف : 203حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تمنراست : 198 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
إليزي : 134 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
سعيدة : 72 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0