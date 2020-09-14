تم تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر و8 حالات وفاة جديدة. كما تم تسجيل 167 حالة شفاء من الفيروس.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر : 5.300 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 39

البليدة : 3.905 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 46

وهران: 3.766 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 14

سطيف : 3.113 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

باتنة: 1.695 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بجاية: 1.961 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 18

قسنطينة: 1.598 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

عنابة: 1.377 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيبازة: 1.327 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

بسكرة: 1.245 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

ورقلة: 1.244 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

المسيلة: 1.244 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

البويرة : 1.222 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

تلمسان: 1.216 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الجلفة: 1.168 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 14

تيزي وزو : 1.083 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 13

الوادي: 1.081 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بومرداس : 948 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيارت : 938 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

جيجل : 880 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

تبسة : 878 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

عين الدفلى 765 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

المدية :753 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

مستغانم : 717 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

أم البواقي : 693 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

الأغواط : 692 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

عين تموشنت : 669 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سكيكدة : 662 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

أدرار : 631 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

خنشلة : 582 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

قالمة : 503 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

غرداية : 437 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

برج بوعريريج : 420 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

تيسمسيلت : 416 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

سيدي بلعباس : 412 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

ميلة : 397 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سوق أهراس : 390 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بشار : 348 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

نعامة : 260 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 242 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الشلف : 216 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غليزان : 206 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تندوف : 203حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تمنراست : 198 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

إليزي : 134 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

سعيدة : 72 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0