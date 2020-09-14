افاد بيان مساء اليوم لخلية الاعلام بأمن ولاية تبسة تسلمت الخبر نسخة منه أنه في اطار المتابعة المستمرة لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع فايسبوك الذي يحتل المراتب الأولى بين مختلف الفئات للتواصل الكترونيا، تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة مكافحة الجريمة الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة قام بنشر مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك .

كما تمكنت في نفس السياق قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة الونزة من توقيف فتاة (30 سنة) رفقة شقيقها ثبت تورطهما في قضية تتعلق كدلك بتسريب مواضيع خاصة بشهادة البكالوريا وإرسال اجوبتها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ،حيث تعود وقائع هذه القضيتين الى ورود تعليمتين نيابيتين الى المصلحتين المذكورتين أعلاه تتضمن مراسلة واردة من الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها بخصوص وجود تسريب لمواضيع خاصة بشهادة البكالوريا ،وذلك بعد رصد حسابات الكترونية يقول أصحابها بنشر هذه المواضيع، ليتم بناء على ذلك مباشرة التحريات باستعمال مختلف الوسائل التقنية الخاصة بتحديد هوية أصحاب الحسابات ، التي افضت الى توقيف المشتبه فيهم ،وعليه وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المتورط الأول امام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت في حقه حكما يقضي بـ 18 شهرا نافذ و غرامة مالية .

فيما قامت قوات الشرطة التابعة لامن دائرة الونزة بتقديم الفتاة المشتبه فيها رفقة شقيقها امام العدالة لدى محكمة العوينات التي أصدرت في حقهما حكما يقضي بعام حبس نافذ مع الإيداع و غرامة مالية.

وفي نفس السياق تم إيقاف و تحويل شخص اخر يبلغ من العمر 19 سنة من طرف قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة العوينات قام بتسلق الصور الخاص بأحد مراكز اجراء امتحان شهادة الباكالوريا والذي عثر بحوزته عند توقيفه على جهاز هاتف نقال و سماعة اذن وكذا عدسة بلوتوث من نوع AMK108B اين تم تقديمه بعد استيفاء كافة الإجراءات امام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات ليصدر في حقه امر يقضي بالإيداع مع تأجيل النطق بالحكم