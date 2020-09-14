نظم عاملون بالقطاع الطبي بالمغرب احتجاجات اعتراضا على سوء ظروف العمل ونقص العمالة وضعف تجهيزات المنشآت العلاجية في وقت يواجهون فيه ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وسجلت المملكة رقما قياسيا بلغ 2430 حالة إصابة يوم الجمعة، وهي تسجل أكثر من ألف إصابة يوميا منذ يوليو تموز في أكبر زيادة بين دول شمال أفريقيا.



وذكرت نقابات للعاملين بقطاع الصحة أن بعض وحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات تجاوزت طاقتها الاستيعابية وأن أقساما أخرى ممتلئة عن آخرها. وقالت حركة الممرضين وتقني الصحة إن 526 ممرضا أصيبوا بالعدوى، وهو ما يفاقم من نقص الطواقم الطبية.



وكان الاحتجاج هو الثالث من نوعه على الأقل خلال أسبوعين.



ورغم فرض عزل عام مشدد على مدى ثلاثة أشهر، انتشر الفيروس في المغرب وزاد انتشارا بعد رفع القيود ليصل إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى أكثر من 86 ألف حالة.



وبالنسبة للمرضى، زادت المشاكل. وقال شاهد لرويترز إن طوابير الكشف عن الفيروس في مستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء تبدأ من الخامسة صباحا قبل ثلاث ساعات من موعد الفتح.



أما المصابون الذين تدهورت حالتهم الصحية، فإنهم يكابدون لدخول المستشفى.