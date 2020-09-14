قال مايكل رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن علينا إعادة التفكير بإمعان في علاقتنا بكبار السن بعد حصيلة الوفيات الهائلة الناجمة عن مرض كوفيد-19 في دور المسنين بشتى أنحاء العالم التي “سلبتنا جيلا من الحكمة”.



وفي كلمة ألقاها عن تداعيات جائحة فيروس كورونا على حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حث رايان الدول على اعتبار العناية بالمسنين “مسألة حقوقية”.



ومعدلات الوفيات في دور الرعاية مرتفعة لأسباب منها أن كبار السن أكثر‭‭ ‬‬عرضة للإصابة بالمرض كما أن التحرك لمواجهة الأمر كان منعدما، مما أدى لامتلاء بعض المراكز بجثث تُركت في الغرف دون التعامل معها، حتى في بعض الدول الثرية.



وقال رايان “نحتاج إلى إعادة التفكير بإمعان في علاقتنا بالأجيال الأكبر سنا وطريقة تقديمنا الرعاية لهذا الجيل”.



وأضاف “علينا أن ننظر لاحتياجات جيل المسنين على أنها مسألة حقوق، الحق في الحصول على الرعاية والحق في التواصل الاجتماعي”.



وأكد أن معدلات الوفيات في دور الرعاية مرتفعة وتصل إلى 80 بالمئة من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في بعض الدول عالية الدخل، دون أن يذكر أسماء تلك الدول.



ودعا رايان أيضا في كلمته لتوفير حماية أفضل للسجناء والمهاجرين والعاملين في الرعاية الصحية.



وقال “الحصول على الرعاية الصحية في (جائحة) كوفيد-19 ليس عادلا.



“الأمر يتأثر بالجنس والثراء والعمر والطبقة الاجتماعية والوضع القانوني والعرق وعوامل أخرى كثيرة”.