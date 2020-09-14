يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لاستعادة أمجاده من خلال إبرام 4 صفقات ضخمة الصيف المقبل قد تصل قيمتها إلى مليار دولار، حيث يستهدف مدرب الفريق "الملكي" زين الدين زيدان 4 نجوم يعدون من الأبرز حاليا بالقارة الأوروبية والعالم.



وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن زيدان يضع 3 لاعبين فرنسيين الأول مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي (21 عاما) الذي يعد أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية، وأبرز هدافي منتخب "الديوك" العامين الأخيرين.



واللاعبان الثاني والثالث هما دايوت أوبيكانو (21 عاما) مدافع لايبزيغ الألماني، وإدواردو كامافينغا (17 عاما) لاعب وسط رين الفرنسي.



كما يأمل الريال في ضم إرلينغ هالاند (20 عاما) هداف بوروسيا دورتموند، لكن قد تتأخر الصفقة لعام 2022 بعد انتهاء عقد اللاعب النرويجي مع ناديه الألماني.



وبهذه التعاقدات المحتملة، يريد المدرب تجديد الخطوط الثلاثة بهذه المواهب الشابة التي ستضمن مستقبلا مزدهرا للفريق الذي أصبح يعاني من كبر متوسط أعمار لاعبيه.