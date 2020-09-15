أصيب، أمس الإثنين، خمسة أطفال بحروق خطيرة من الدرجة الثانية في حريق مهول نتج عن اشتعال لغاز البوتان متسرب من قارورة لمطبخ في أحد البيوت بقرية المنانعة ببلدية المقرن شمال شرق الوادي.

وقد تدخلت وحدة الإسعافات للحماية المدنية بالمقرن وأطفأت الحريق بعد انتشال الضحايا الذين تم تحويلهم إلى الاستعجالات الصحية بالمقرن، ومنها إلى مصلحة الحروق وجراحة الأطفال بمستشفى بشير بن ناصر.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد خلف الحادث 5 ضحايا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 13 سنة مصابين بحروق خطيرة في أجسامهم وحالتهم الصحية مستقرة استنادا إلى مصادر طبية.

وحسب مصادر محلية، فإن أسباب وظروف الحادث تعود إلى دخول طفلتين تبيعان بعض الخضر وفراخ الحمام إلى البيت المذكور فلم يجدا فيه سوى ثلاثة أطفال بينهم واحد من الجيران فيما كان رب الأسرة في شغله خارج البيت والأم لدى إحدى جاراتها. وقد طلبت الطفلتان الزائرتان كمية من الماء للشرب حيث تنقل جميع الأطفال إلى ثلاجة المطبخ دون أن يعلموا بوجود تسرب غاز البوتان من قارورة المطبخ، وما أن فتح أحدهم الإنارة الكهربائية حتى اشتعل الحريق وغطت الضحايا ألسنة اللهب داخل المطبخ، ولم يسمع صراخهم سوى الجيران الذين هرعوا إلى نجدتهم والاتصال بالوحدة الثانوية للحماية المدنية.

وقد تنقل والي الولاية عبد القادر راقع إلى المستشفى والوقوف على الوضع الصحي للضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم وللطاقم الصحي الساهر على علاجهم ومراقبتهم الصحية.

وأفاد مدير الصحة والسكان في تصريح لـ "الخبر"، بأن الضحايا أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية وسيتم نقل أربعة منهم إصاباتهم خطيرة إلى مصلحة زراعة الجلد بمستشفى عنابة أو مصلحة إنعاش احتراق الأطفال بمستشفى باتنة مشيرا بأن جميع الأسرة محجوزة وأن مصالحه تجري اتصالات مكثفة لإيجاد أسرة للضحايا قصد إنقاذهم قبل فوات الأوان.