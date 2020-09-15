تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، من الإطاحة بشخصين يحترفان سرقة الهواتف النقالة عن طريق الخطف باستعمال دراجة نارية.

وقائع القضية تعود بعد تعرض أحد المواطنين لسرقة هاتفه النقال في الطريق العمومي من طرف مجهولين كانا على متن دراجة نارية مستغلين ظرف الليل لعدم التعرف عليهما، و لاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وقام الضحية بتبليغ قاعة العمليات لأمن ولاية المدية عن السرقة عبر الخط الأخضر 1548، ليتم نشر المعلومات و مواصفات الشخصين على الوحدات العملياتية بالميدان، والتي أسفرت على توقيفهما من طرف دورية لقوات الشرطة القضائية على مستوى حي مرج شكير بالمدية، أين تم اقتيادهما إلى مقر الأمن الحضري الثالث للتحقيق معهما، ليتبين أن المشتبه فيهما محل شكاوي عدة مواطنين على مستوى الأمن الحضري راحوا ضحية سرقة هواتفهم النقالة بالخطف من طرفهما باستعمال دراجة نارية، كما تم التعرف عليهما من طرف أحد الضحايا مباشرة بعد مشاهدتهما، ليتم توقيفهما وحجز الدراجة النارية المستعملة في السرقة وقد تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية ، أين أصدر في حقهما عامين حبس نافذة عن قضية السرقة بالخطف باستحضار مركبة ذات محرك دراجة نارية.