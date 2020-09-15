أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، كمال بلجود ، ونظيرته الإيطالية ، لوتشانا لامورجيزي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن استعداد البلدين"التام" للعمل على تطوير علاقاتهما "المميزة".

وقال الوزير في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بنظيرته الإيطالية، أن البلدين اللذين تربطهما علاقات "مميزة"، يسعيان إلى تطوير هذه العلاقات في مختلف الميادين.

وأوضح بلجود أن البلدين "أبديا استعدادهما التام للعمل على تطوير علاقاتهما"، لافتا في ذات الوقت إلى أن المحادثات الثنائية تمحورت أيضا حول العديد من الجوانب التي تهم الطرفين.

وأشار إلى أن الوزيرة الإيطالية تطرقت في سياق حديثها إلى ظاهرة الهجرة السرية، مؤكدا بالمناسبة أن عدد الجزائريين المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا "قليل جدا" مقارنة بدول أخرى. وشدد الوزير في هذا الصدد على أن الجزائر " تتحمل مسؤولياتها وتتخذ ما هو واجب اتخاذه في هذا الميدان".

أما الوزيرة الإيطالية فقد أعربت من جانبها عن أمل بلادها في تعاون "أوسع" مع الجزائر، قائلة "أنا متيقنة بأننا وضعنا أسس تعاون ثنائي جديد بين بلدينا اللذين يعملان دائما في إطار شراكة وجو من الصداقة".

وبالنسبة للوزيرة الإيطالية فإن الجزائر وإيطاليا "تملكان كل المؤهلات للمضي قدما في علاقاتنا من خلال إرساء تعاون واسع في مختلف المجالات لا سيما عندما يتعلق الأمر بتدفق المهاجرين وكل المساعدات التي يمكن للحماية المدنية أن تقدمها"، حيث أشادت في هذا الصدد بالخبرة المميزة التي تتمتع بها الحماية المدنية في مجالات الزلازل وحالات الطوارئ