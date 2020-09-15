تم اليوم الثلاثاء بولاية مستغانم التوقيع على ست اتفاقيات بين "بريد الجزائر" ومتعاملين اقتصاديين ينشطون في مجالات الفندقة والسياحة والأسفار لتفعيل وسائل الدفع الإلكتروني.

وأبرز مدير الوحدة الولائية لمؤسسة "بريد الجزائر"، عصمان بن ذهيبة، على هامش يوم إعلامي حول "تعميم وسائل الدفع الإلكتروني" أن "51 متعاملا اقتصاديا ينشطون في القطاع العمومي والخاص بولاية مستغانم في مجالات التجارة والسياحة والخدمات (الصيدلة) قاموا باقتناء جهاز الدفع النهائي".

وتم - وفقا لذات المسؤول- إبرام اتفاقيات بين "بريد الجزائر" وقطاعي التجارة والسياحة والصناعات التقليدية لتعميم هذه الوسائل الجديدة قبل نهاية السنة الجارية ولاسيما بعد أن تضاعفت عمليات الدفع الإلكتروني من 200 عملية سنة 2019 إلى أزيد من 3.000 عملية هذه السنة.

ويتم بموجب هذه الاتفاقيات منح المتعاملين الاقتصاديين أجهزة الدفع النهائي وتوفير خدمات التشغيل والاتصال والصيانة والتكوين بشكل مجاني.

ومن جهتها، أكدت المديرة الولائية للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حياة معمري، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين بالقطاع سواء كانوا فنادق أو إقامات سياحية أو وكالات للسياحة والأسفار سيبرمون اتفاقيات مماثلة للاستفادة من المزايا التي يوفرها الدفع الإلكتروني وإتاحة هذه الوسيلة الجديدة السهلة والسريعة لكافة الوافدين والزبائن".

وتم خلال هذا اليوم الإعلامي تقديم مداخلتين حول التخليص الإلكتروني وآليات التعامل التجاري دون السيولة المالية ولاسيما عن طريق جهاز الدفع النهائي ورمز الاستجابة السريع باستخدام البطاقة الذهبية "بريد الجزائر" والبطاقات بين بنكية أو التطبيقيات الإلكترونية على غرار"بريدي موب" و"بريد باي" والمزايا التي توفرها هذه التقنيات الجديدة وكيفيات الاستفادة منها.