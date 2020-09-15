كشف مصدر مؤذون في شركة النقل البحري للمحروقات "هيبروك" أن هذه الأخيرة "غير مستعدة حاليا لشراء أسهم الشركة الرياضية لفريق مولودية وهران. في حين ضخت الشركة البترولية، نهار اليوم، مبلغ 5 ملايير سنتيم في رصيد الفريق.

وقد وقع مسؤولو شركة "هيبروك" اتفاقية رعاية على شكل "سبونسور" مع إدارة الشركة الرياضية مولودية وهران ممثلة برئيسها الطيب محياوي، تقتضي منح النادي 15 مليار خلال هذا الموسم، بعد أن كانت قد ضخت 11 مليار سنتيم الموسم الماضي، في فترة شريف الوزاني سي الطاهر و9 ملايير سنتيم في عهد الرئيس الأسبق بلحاج أحمد "باب".

وستقدم "هيبروك" الـ15 مليار سنيتم، حسب ذات المصدر على ثلاث دفعات لإدارة مولودية وهران التي تحصلت يوم أمس على 5 ملايير سنتيم، والبقية ستمنح لها في في شطرين (بعد نهاية مرحلة الذهاب وقبل نهاية الموسم الكروي بقرابة شهرين).

وكان أنصار فريق مولودية وهران، قد خرجوا خميسين متتاليين إلى الشارع في مظاهرات عارمة، طالبوا فيها برحيل كل المساهمين في الشركة الرياضية، وكذا استقدام شركة وطنية تتكفل بالفريق.