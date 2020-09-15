ذكر تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس مدافع سبال، سيخضع للفحص الطبي، غدًا الأربعاء، في لاتسيو.

وقال موقع توتو ميركاتو، إن اللاعب الجزائري وصل منذ فترة إلى ميلانو، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام إلى لاتسيو.

وأكد أن صفقة انتقال محمد فارس (24 عامًا) إلى لاتسيو، اقتربت من النهاية.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب، على عقود انتقاله إلى لاتسيو، فور انتهاء الفحص الطبي بنجاح.

يذكر أن نجم دفاع الجزائر، بدأ حياته الكروية في هيلاس فيرونا، ثم رحل إلى صفوف سبال.