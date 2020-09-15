تم تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر و 12 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. في حين تم تسجيل 154 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر : 5.327 حالة مؤكدة (+27)

البليدة : 3.923 حالة مؤكدة (+18)

وهران : 3.785 (+19)

سطيف : 3.136 حالة مؤكدة (23+)

باتنة : 1.705 حالة مؤكدة (+10)

بجاية : 1.703 حالة مؤكدة(12+ )

قسنطينة : 1.601 حالة مؤكدة (3+)

عنابة: 1.378 حالة مؤكدة(1+)

تيبازة : 1.335 حالة مؤكدة (+8)

المسيلة :1.259 حالة مؤكدة (15+)

بسكرة: 1.248 :حالة مؤكدة (3+)

ورقلة : 1.245 حالة مؤكدة(1+)

البويرة: 1.230 حالة مؤكدة(+8)

تلمسان : 1.227 حالة مؤكدة (+11)

الجلفة : 1.179 حالة مؤكدة (+11)

تيزي وزو: 1.084 حالة مؤكدة (+1)

الوادي: 1.081 حالة مؤكدة (0)

بومرداس: 953 حالة مؤكدة (+5)

تيارت: 939 حالة مؤكدة( +1)

جيجل: 893 حالة مؤكدة (+13)

تبسة: 886 حالة مؤكدة (+8)

عين الدفلى: 765حالة مؤكدة(0)

المدية: 759 حالة مؤكدة (+6)

مستغانم: 726 حالة مؤكدة (+9)

أم البواقي: 693 حالة مؤكدة (0)

الأغواط: 692 حالة مؤكدة (0)

عين تموشنت: 671 حالة مؤكدة (2)

سكيكدة: 262 حالة مؤكدة (0)

أدرار: 631 حالة مؤكدة (0)

خنشلة: 584 حالة مؤكدة (2)

قالمة: 508 حالة مؤكدة (5)

غرداية: 437 حالة مؤكدة (0)

تيسمسيلت 424 : حالة مؤكدة (8)

برج بوعريريج 420 : حالة مؤكدة (0)

سيدي بلعباس 414 : حالة مؤكدة (2)

ميلة: 398 حالة مؤكدة (1)

سوق أهراس: 390 حالة مؤكدة (0)

بشار: 348 حالة مؤكدة (0)

مـعـسـكـر: 327 حالة مؤكدة (0)

نعامة: 260 حالة مؤكدة (0)

الطارف: 246حالة مؤكدة (4)

البيض: 232 : حالة مؤكدة (0)

الشلف 216 حالة مؤكدة (0)

غليزان: 206 حالة مؤكدة (0)

تندوف: 203 حالة مؤكدة (0)

تمنراست: 198حالة مؤكدة (0)

إليزي: 135 حالة مؤكدة (1)

سعيدة: 72 حالة مؤكدة (0)