كورونا :توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
15 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر و 12 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. في حين تم تسجيل 154 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

 الجزائر : 5.327  حالة مؤكدة (+27)

البليدة : 3.923  حالة مؤكدة (+18)

وهران :  3.785 (+19)

سطيف : 3.136  حالة مؤكدة (23+)

باتنة : 1.705 حالة مؤكدة (+10)

 بجاية :  1.703 حالة مؤكدة(12+ )

قسنطينة :  1.601  حالة مؤكدة (3+)

عنابة: 1.378 حالة مؤكدة(1+)

تيبازة :  1.335  حالة مؤكدة (+8)

المسيلة :1.259  حالة مؤكدة (15+)

بسكرة: 1.248 :حالة مؤكدة (3+)

ورقلة : 1.245 حالة مؤكدة(1+)

البويرة: 1.230  حالة مؤكدة(+8)

تلمسان : 1.227  حالة مؤكدة  (+11)

الجلفة : 1.179 حالة مؤكدة (+11)

تيزي وزو: 1.084 حالة مؤكدة (+1)

الوادي: 1.081 حالة مؤكدة (0)

بومرداس: 953 حالة مؤكدة (+5)

تيارت: 939  حالة مؤكدة( +1)

جيجل: 893 حالة مؤكدة (+13)

تبسة: 886  حالة مؤكدة (+8)

عين الدفلى: 765حالة مؤكدة(0)

المدية: 759  حالة مؤكدة (+6)

مستغانم: 726  حالة مؤكدة (+9)

أم البواقي: 693 حالة مؤكدة (0)

 الأغواط: 692 حالة مؤكدة (0)

 عين تموشنت: 671  حالة مؤكدة (2)

سكيكدة: 262  حالة مؤكدة (0)

أدرار: 631 حالة مؤكدة (0)

خنشلة: 584 حالة مؤكدة (2)

قالمة: 508 حالة مؤكدة (5)

غرداية: 437  حالة مؤكدة (0)

  تيسمسيلت 424 : حالة مؤكدة (8)

  برج بوعريريج 420 : حالة مؤكدة (0)

  سيدي بلعباس 414 : حالة مؤكدة (2)

  ميلة: 398  حالة مؤكدة (1)

سوق أهراس: 390  حالة مؤكدة (0)

بشار: 348  حالة مؤكدة (0)

مـعـسـكـر:  327  حالة مؤكدة (0)

 نعامة: 260  حالة مؤكدة (0)

 الطارف:  246حالة مؤكدة (4)

البيض: 232 : حالة مؤكدة (0)

  الشلف 216  حالة مؤكدة (0)

غليزان:  206 حالة مؤكدة  (0)

تندوف: 203 حالة مؤكدة (0)

تمنراست: 198حالة مؤكدة (0)

 إليزي: 135  حالة مؤكدة (1)

 سعيدة: 72  حالة مؤكدة (0)

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كورونا

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