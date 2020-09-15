كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر و 12 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. في حين تم تسجيل 154 حالة شفاء جديدة من الفيروس.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر : 5.327 حالة مؤكدة (+27)
البليدة : 3.923 حالة مؤكدة (+18)
وهران : 3.785 (+19)
سطيف : 3.136 حالة مؤكدة (23+)
باتنة : 1.705 حالة مؤكدة (+10)
بجاية : 1.703 حالة مؤكدة(12+ )
قسنطينة : 1.601 حالة مؤكدة (3+)
عنابة: 1.378 حالة مؤكدة(1+)
تيبازة : 1.335 حالة مؤكدة (+8)
المسيلة :1.259 حالة مؤكدة (15+)
بسكرة: 1.248 :حالة مؤكدة (3+)
ورقلة : 1.245 حالة مؤكدة(1+)
البويرة: 1.230 حالة مؤكدة(+8)
تلمسان : 1.227 حالة مؤكدة (+11)
الجلفة : 1.179 حالة مؤكدة (+11)
تيزي وزو: 1.084 حالة مؤكدة (+1)
الوادي: 1.081 حالة مؤكدة (0)
بومرداس: 953 حالة مؤكدة (+5)
تيارت: 939 حالة مؤكدة( +1)
جيجل: 893 حالة مؤكدة (+13)
تبسة: 886 حالة مؤكدة (+8)
عين الدفلى: 765حالة مؤكدة(0)
المدية: 759 حالة مؤكدة (+6)
مستغانم: 726 حالة مؤكدة (+9)
أم البواقي: 693 حالة مؤكدة (0)
الأغواط: 692 حالة مؤكدة (0)
عين تموشنت: 671 حالة مؤكدة (2)
سكيكدة: 262 حالة مؤكدة (0)
أدرار: 631 حالة مؤكدة (0)
خنشلة: 584 حالة مؤكدة (2)
قالمة: 508 حالة مؤكدة (5)
غرداية: 437 حالة مؤكدة (0)
تيسمسيلت 424 : حالة مؤكدة (8)
برج بوعريريج 420 : حالة مؤكدة (0)
سيدي بلعباس 414 : حالة مؤكدة (2)
ميلة: 398 حالة مؤكدة (1)
سوق أهراس: 390 حالة مؤكدة (0)
بشار: 348 حالة مؤكدة (0)
مـعـسـكـر: 327 حالة مؤكدة (0)
نعامة: 260 حالة مؤكدة (0)
الطارف: 246حالة مؤكدة (4)
البيض: 232 : حالة مؤكدة (0)
الشلف 216 حالة مؤكدة (0)
غليزان: 206 حالة مؤكدة (0)
تندوف: 203 حالة مؤكدة (0)
تمنراست: 198حالة مؤكدة (0)
إليزي: 135 حالة مؤكدة (1)
سعيدة: 72 حالة مؤكدة (0)