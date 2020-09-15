يخضع لاعبو فريق مولودية الجزائر (الرابطة الاولى لكرة القدم) الى اختبارات الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) يوم غد الاربعاء, تحسبا للعودة الى التدريبات الاسبوع المقبل حسبما اعلن عنه اليوم الثلاثاء النادي العاصمي.

وأوضح نائب بطل الجزائر للموسم الفارط على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك "يكون تعداد مولودية الجزائر بداية من الغد الاربعاء على موعد مع إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كوفيد 19، حيث سيتم إخضاع جميع عناصر الفريق إلى هذه الفحوصات تحسبا لانطلاق التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل."

من ناحية اخر يبدو ان المدرب نبيل نغيز غير موافق على مغادرة المدافع زيدان ميباراكو لصفوف النادي العاصمي . و كان اللاعب قد توصل مؤخرا الي اتفاق مع ادارة المولودية لفسخ عقده لكن تبدو احتمالات عدول اللاعب السابق لمولودية بجاية عن قراره و العودة الي الفريق كبيرة حسب بعض المصادر.

.وفيما يخص الاستقدامات, سجل النادي العاصمي وصول الحارس الدولي عبد القادر صالحي، الذي كان حرا من أي عقد, والذي وقع على ثلاث سنوات

وعلاوة على ابن مدينة الشلف, التحق بالنادي الاخضر والاحمر كل من معاذ حداد (شبيبة سكيكدة) ووسط الميدان الايفواري ايسلا داودي ديوماندي (وفاق سطيف).

كما مدد صانع ألعاب مولودية الجزائر, عبد الرحمن بورديم, عقده لعامين آخرين.

وبعدما كان مطلوبا من قبل أندية وفاق سطيف, توصل اللاعب السابق لاتحاد العاصمة و شبيبة الساورة الى أرضية اتفاق مع مسيري "العميد", مع انتهاء عقده.

وبهذا بات بورديم ثاني لاعب يجدد عقده مع المولودية بعد زميله المدافع عبد الرحمن حشود الذي سيبقى عامين آخرين مع نفس الفريق, على عكس المهاجم هشام نقاش والوسط الهجومي وليد درارجة, اللذين لم يطلب منهما التجديد، ليتنقلا الى فريق مولودية وهران.

وافتتحت مرحلة التحويلات الصيفية رسميا يوم 5 اغسطس الفارط وتنتهي يوم 27 اكتوبر المقبل، أما تاريخ انطلاق الموسم الكروي 2020-2021 فسيكون يوم 20 نوفمبر القادم.

وأنهى فريق مولودية الجزائر موسم 2019 /2020 الذي توقف بشكل كلي بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19", في المركز الثاني حسب الترتيب العام الذي أعدته رابطة كرة القدم المحترفة, بالاعتماد على قاعدة معامل النقاط المحصل عليها في المقابلات الملعوبة.