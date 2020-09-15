أوقف عناصر حراس السواخل بالواجهة البحرية الشرقية التالعة للناحية العسكرية الخامسة 19 شخصا مرشحا للهجرة غير الشرعية بسواحل عنابة، حيث أقتيدوا الى الميناء في حدود الساعة السابعة صباحا في انتظار مثولهم أمام الجهات القضائية .

أفادت مصادر عليمة أن أعمار هؤلاء الحراقة تتراوح بين 16 سنة و 39 سنة ، و ينحدرون من ولايات عنابة و قسنطينة و قالمة و الطارف ، و تم توقيفهم في وقت مبكر من نهار اليوم في عرض البحر، حيث كانوا متجهين الى حزيرة سردينيا بايطاليا.