أعلن بنك الجزائر، اليوم الثلاثاء في بيان له، عن إجراءات جديدة اتخذتها لجنة عمليات السياسية النقدية التابعة له من أجل تعزيز الموارد البنكية.

وقد تقرر خلال اجتماع للجنة، عقد أمس الاثنين، تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية من 6 % إلى 3 %و تفعيل العمليات الرئيسية لإعادة التمويل لشهر واحد.

وستسمح هذه القرارات، يضيف نفس المصدر، بـ "تحرير مبالغ إضافة من الموارد للنظام البنكي، وبالتالي توفير وسائل إضافية للبنوك والمؤسسات المالية قصد تمويل الاقتصاد الوطني ودعم النشاط الاقتصادي".

وقد تم تكريس اجتماع لجنة عمليات السياسة النقدية لاستعراض أهم تطورات الوضع النقدي والمالي للبلاد، خصوصا تلك المتعلقة بآفاق التطور على المدى القصير والمتوسط لموارد البنوك والتضخم والقروض الموجهة للاقتصاد، حسب البيان.