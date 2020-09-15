وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "طبقا للمادة 149 من القانون العضوي رقم 16-10 الصادر في 22 ذو القعدة 1437 هـ الموافق لـ25 أوت 2016 والمتعلق بالنظام الانتخابي، وقع اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي رقم 20-250 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 01 نوفمبر 2020 للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور".

وتضمن المرسوم الرئاسي أيضا طبقا للمادة 14 من ذات القانون العضوي "تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لـ20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام".