أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء في بيان لها أن الطلبة المستفيدين من منح الذين انتهت فترة إقامتهم بالخارج في 30 جوان 2020 غير معنيين بعملية تمديد المنح.

وأوضحت الوزارة أنه "تبعا للطلب الذي تقدم به 25 طالبا مستفيدا من منح في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي 2018/2019 ،تم الاتفاق على إدراج الطلبة المستفيدين من منح الذين انتهت فترة إقامتهم في 30 جوان 2020 في قائمة الرعايا الذين سيتم إجلاؤهم بأثر فوري".

وبخصوص الطلبة الذين انتهت فترة منح دراستهم ما بين منتصف مارس ونهاية جوان، أشارت الوزارة أن "تمديدات استثنائية قد منحت لهم من أجل تمكينهم من سد حاجياتهم الضرورية المرتبطة بإقامتهم".