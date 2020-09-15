توصلت إدارة فريق شباب بني سليمان الصاعد الجديد للقسم الوطني للهواة بن حليمة بوعلام المدرب السابق لشباب عين وسارة للاشراف على العارضة الفنية للشباب في أول موسم له في هذا القسم بعد أن احتل المركز الخامس الموسم الفارط في قسم ما بين الجهات.



وقد أكد زبيش لخضر رئيس الفريق في تصريح لـ"الخبر" عقب انعقاد الجمعية العامة أنه اضطر أمام الحاح أعضاء الجمعية والسلطات المحلية العدول عن قرار استقالته التي تم رفضها بعد أن تلقى تطمينات من المجلس الشعبي البلدي بمساعدة الفريق بتخصيص الاعانات المالية اللازمة حتى يتمكن الفريق من الاستعداد اللازم للبطولة والقيام ببعض الاستقدامات لتدعيم تشكيلة الفريق الذي تمكن رفقة المدرب السابق رشيد غازي من تحقيق الصعود مرتين على التوالي.