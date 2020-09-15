توصلت ادارة فريق شباب بني سليمان الصاعد الجديد للقسم الوطني للهواة بن حليمة بوعلام المدرب السابق لشباب عين وسارة للاشراف على العارضة الفنية للشباب في اول موسم له في هذا القسم بعد ان احتل المركز الخامس الموسم الفارط في قسم ما بين الجهات.



وقد اكد زبيش لخضر رئيس الفريق في تصريح للخبر عقب انعقاد الجمعية العامة انه اضطر امام الحاح اعضاء الجمعية والسلطات المحلية العدول عن قرار استقالته التي تم رفضها بعد ان تلقى تطمينات من المجلس الشعبي البلدي بمساعدة الفريق بتخصيص الاعانات المالية اللازمة حتى يتمكن الفريق من الاستعداد اللازم للبطولة و القيام ببعض الاستقدامات لتدعيم تشكيلة الفريق الذي تمكن رفقة المدرب السابق رشيد غازي من تحقيق الصعود مرتين على التوالي.