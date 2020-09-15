قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم
فيما يلي قائمة رؤساء الدوائر ال127 الذين أنهيت مهامهم في إطار الحركة التي أجراها أمس الاثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية:
- لعلام رضا (دائرة شروين-أدرار)
- يحيى سليمان (دائرة فنوغيل-أدرار)
- نجاري أمحمد (دائرة تاوقريت-الشلف)
- حبري محمد (دائرة بني حواء-الشلف)
- لصفر سليمان (دائرة الزبوجة-الشلف)
- شرفاوي يوسف (دائرة أبو الحسن-الشلف)
- شريفي غوثي (دائرة عين مران-الشلف)
- رزايمية زهير (دائرة أم البواقي-أم البواقي)
- محيي الدين بشرى (دائرة فكيرينة-أم البواقي)
- العيداني إلياس (دائرة الجزار-باتنة)
- إبريش محمد أرزقي (دائرة أميزور-بجاية)
- برضياف بورحلة سالم (دائرة أدكار-بجاية)
- عليان مخلوف (دائرة برباشة-بجاية)
- تسيغا بوعمزة محمد (دائرة خراطة-بجاية)
- بكباك عبد الرحمان (دائرة تبلبالة-بشار)
- سبيع صادق (دائرة واد العلايق-البليدة)
- شاطر إبراهيم (دارة الأربعاء-البليدة)
- بريكي أرزقي (دائرة القاديرية-البويرة)
- عبدي أحمد (دائرة برج أوخريص-البويرة)
- آيت علي مزيان (دائرة بشلول-البويرة)
- عقليوات محمد أكلي (دائرة تمنراست-تمنراست)
- بصالح حمزة (دائرة إن غار-تمنراست)
- بن بركة محمد عبد القادر (دائرة عين قزام-تمنراست)
- بوشويط أحمد (دائرة تين زاوتين-تمنراست)
- زروال فرحي (دائرة بئر العاتر-تبسة)
- رحال عبد الرزاق (دائرة الشريعة-تبسة)
- عتيق نور الدين (دائرة نقرين-تبسة)
- بن علي الشريف بلقاسم (دائرة أم علي-تبسة)
- بن عدان قويدر (دائرة تلمسان-تلمسان)
- إسماعيل معمر (دائرة الرمشي-تلمسان)
- بلعروسي أمينة (دائرة فلاوسن-تلمسان)
- عبدلي مسعود (دائرة بن سكران-تلمسان)
- بوعشة بن عمار (دائرة سبدو-تلمسان)
- حطاب نور الدين (دائرة بني بوسعيد-تلمسان)
- دربال محمد الأمين (دائرة مرسى بن مهيدي-تلمسان)
- صافي صالح (دائرة شتوان-تلمسان)
- بن يوسف بوتخيل (دائرة المنصورة-تلمسان)
- قاسمي محمد (دائرة تيارت-تيارت)
- حجو جمال الدين (دائرة رحوية-تيارت)
- بودية بلقاسم (دائرة مغيلة-تيارت)
- بوركايب الشريف (دائرة فرندة-تيارت)
- عجال عمار (دائرة حمادية-تيارت)
- ثابت عبد المجيد (دائرة ذراع الميزان-تيزي وزو)
- موسوني عمر (دائرة مقلع-تيزي وزو)
- بودوخة خير (دائرة البيرين-الجلفة)
- محجوبي صالح (دائرة الشارف -الجلفة)
- بومزبر فضيل (دائرة الطاهير-جيجل)
- بلواعر نصر الدين (دائرة الميلية-جيجل)
- صحراوي ناصر الدين (دائرة السطارة-جيجل)
- خليفي حمو (دائرة تاكسنة- جيجل)
- طراف أحمد (دائرة العلمة-سطيف)
- مناصر بوسعد (دائرة بني عزيز-سطيف)
- طاكبو يوسف (دائرة بني ورتيلان- سطيف)
- براشان محمد الطاهر (دائرة بوقاعة-سطيف)
- بوعنيني عبد الله (دائرة أولاد براهيم-سعيدة)
- سماحي محمد (دائرة سكيكدة-سكيكدة)
- سعيدي عبد القادر (دائرة سيدي بلعباس-سيدي بلعباس)
- غربي سالم (دائرة مصطفى بن براهم-سيدي بلعباس)
- شاحت رشيد (دائرة عنابة-عنابة)
- زريبط محمد الصغير (دائرة برحال-عنابة)
- عساس رشيد (دائرة قالمة-قالمة)
- عنتري عز الدين (دائرة قسنطينة-قسنطينة)
- بوطاوي علاوة (دائرة عين عبيد-قسنطينة)
- حنفي مختار (دائرة العمارية-المدية).