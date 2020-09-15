فيما يلي قائمة رؤساء الدوائر ال127 الذين أنهيت مهامهم في إطار الحركة التي أجراها أمس الاثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية:



- لعلام رضا (دائرة شروين-أدرار)

- يحيى سليمان (دائرة فنوغيل-أدرار)

- نجاري أمحمد (دائرة تاوقريت-الشلف)

- حبري محمد (دائرة بني حواء-الشلف)

- لصفر سليمان (دائرة الزبوجة-الشلف)

- شرفاوي يوسف (دائرة أبو الحسن-الشلف)

- شريفي غوثي (دائرة عين مران-الشلف)

- رزايمية زهير (دائرة أم البواقي-أم البواقي)

- محيي الدين بشرى (دائرة فكيرينة-أم البواقي)

- العيداني إلياس (دائرة الجزار-باتنة)

- إبريش محمد أرزقي (دائرة أميزور-بجاية)

- برضياف بورحلة سالم (دائرة أدكار-بجاية)

- عليان مخلوف (دائرة برباشة-بجاية)

- تسيغا بوعمزة محمد (دائرة خراطة-بجاية)

- بكباك عبد الرحمان (دائرة تبلبالة-بشار)

- سبيع صادق (دائرة واد العلايق-البليدة)

- شاطر إبراهيم (دارة الأربعاء-البليدة)

- بريكي أرزقي (دائرة القاديرية-البويرة)

- عبدي أحمد (دائرة برج أوخريص-البويرة)

- آيت علي مزيان (دائرة بشلول-البويرة)

- عقليوات محمد أكلي (دائرة تمنراست-تمنراست)

- بصالح حمزة (دائرة إن غار-تمنراست)

- بن بركة محمد عبد القادر (دائرة عين قزام-تمنراست)

- بوشويط أحمد (دائرة تين زاوتين-تمنراست)

- زروال فرحي (دائرة بئر العاتر-تبسة)

- رحال عبد الرزاق (دائرة الشريعة-تبسة)

- عتيق نور الدين (دائرة نقرين-تبسة)

- بن علي الشريف بلقاسم (دائرة أم علي-تبسة)

- بن عدان قويدر (دائرة تلمسان-تلمسان)

- إسماعيل معمر (دائرة الرمشي-تلمسان)

- بلعروسي أمينة (دائرة فلاوسن-تلمسان)

- عبدلي مسعود (دائرة بن سكران-تلمسان)

- بوعشة بن عمار (دائرة سبدو-تلمسان)

- حطاب نور الدين (دائرة بني بوسعيد-تلمسان)

- دربال محمد الأمين (دائرة مرسى بن مهيدي-تلمسان)

- صافي صالح (دائرة شتوان-تلمسان)

- بن يوسف بوتخيل (دائرة المنصورة-تلمسان)

- قاسمي محمد (دائرة تيارت-تيارت)

- حجو جمال الدين (دائرة رحوية-تيارت)

- بودية بلقاسم (دائرة مغيلة-تيارت)

- بوركايب الشريف (دائرة فرندة-تيارت)

- عجال عمار (دائرة حمادية-تيارت)

- ثابت عبد المجيد (دائرة ذراع الميزان-تيزي وزو)

- موسوني عمر (دائرة مقلع-تيزي وزو)

- بودوخة خير (دائرة البيرين-الجلفة)

- محجوبي صالح (دائرة الشارف -الجلفة)

- بومزبر فضيل (دائرة الطاهير-جيجل)

- بلواعر نصر الدين (دائرة الميلية-جيجل)

- صحراوي ناصر الدين (دائرة السطارة-جيجل)

- خليفي حمو (دائرة تاكسنة- جيجل)

- طراف أحمد (دائرة العلمة-سطيف)

- مناصر بوسعد (دائرة بني عزيز-سطيف)

- طاكبو يوسف (دائرة بني ورتيلان- سطيف)

- براشان محمد الطاهر (دائرة بوقاعة-سطيف)

- بوعنيني عبد الله (دائرة أولاد براهيم-سعيدة)

- سماحي محمد (دائرة سكيكدة-سكيكدة)

- سعيدي عبد القادر (دائرة سيدي بلعباس-سيدي بلعباس)

- غربي سالم (دائرة مصطفى بن براهم-سيدي بلعباس)

- شاحت رشيد (دائرة عنابة-عنابة)

- زريبط محمد الصغير (دائرة برحال-عنابة)

- عساس رشيد (دائرة قالمة-قالمة)

- عنتري عز الدين (دائرة قسنطينة-قسنطينة)

- بوطاوي علاوة (دائرة عين عبيد-قسنطينة)

- حنفي مختار (دائرة العمارية-المدية).