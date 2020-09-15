قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

أخبار الوطن
15 سبتمبر 2020 () - م.خ/ واج
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فيما يلي قائمة رؤساء الدوائر ال127 الذين أنهيت مهامهم في إطار الحركة التي أجراها أمس الاثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية:

- لعلام رضا (دائرة شروين-أدرار)
- يحيى سليمان (دائرة فنوغيل-أدرار)
- نجاري أمحمد (دائرة تاوقريت-الشلف)
- حبري محمد (دائرة بني حواء-الشلف)
- لصفر سليمان (دائرة الزبوجة-الشلف)
- شرفاوي يوسف (دائرة أبو الحسن-الشلف)
- شريفي غوثي (دائرة عين مران-الشلف)
- رزايمية زهير (دائرة أم البواقي-أم البواقي)
- محيي الدين بشرى (دائرة فكيرينة-أم البواقي)
- العيداني إلياس (دائرة الجزار-باتنة)
- إبريش محمد أرزقي (دائرة أميزور-بجاية)
- برضياف بورحلة سالم (دائرة أدكار-بجاية)
- عليان مخلوف (دائرة برباشة-بجاية)
- تسيغا بوعمزة محمد (دائرة خراطة-بجاية)
- بكباك عبد الرحمان (دائرة تبلبالة-بشار)
- سبيع صادق (دائرة واد العلايق-البليدة)
- شاطر إبراهيم (دارة الأربعاء-البليدة)
- بريكي أرزقي (دائرة القاديرية-البويرة)
- عبدي أحمد (دائرة برج أوخريص-البويرة)
- آيت علي مزيان (دائرة بشلول-البويرة)
- عقليوات محمد أكلي (دائرة تمنراست-تمنراست)
- بصالح حمزة (دائرة إن غار-تمنراست)
- بن بركة محمد عبد القادر (دائرة عين قزام-تمنراست)
- بوشويط أحمد (دائرة تين زاوتين-تمنراست)
- زروال فرحي (دائرة بئر العاتر-تبسة)
- رحال عبد الرزاق (دائرة الشريعة-تبسة)
- عتيق نور الدين (دائرة نقرين-تبسة)
- بن علي الشريف بلقاسم (دائرة أم علي-تبسة)
- بن عدان قويدر (دائرة تلمسان-تلمسان)
- إسماعيل معمر (دائرة الرمشي-تلمسان)
- بلعروسي أمينة (دائرة فلاوسن-تلمسان)
- عبدلي مسعود (دائرة بن سكران-تلمسان)
- بوعشة بن عمار (دائرة سبدو-تلمسان)
- حطاب نور الدين (دائرة بني بوسعيد-تلمسان)
- دربال محمد الأمين (دائرة مرسى بن مهيدي-تلمسان)
- صافي صالح (دائرة شتوان-تلمسان)
- بن يوسف بوتخيل (دائرة المنصورة-تلمسان)
- قاسمي محمد (دائرة تيارت-تيارت)
- حجو جمال الدين (دائرة رحوية-تيارت)
- بودية بلقاسم (دائرة مغيلة-تيارت)
- بوركايب الشريف (دائرة فرندة-تيارت)
- عجال عمار (دائرة حمادية-تيارت)
- ثابت عبد المجيد (دائرة ذراع الميزان-تيزي وزو)
- موسوني عمر (دائرة مقلع-تيزي وزو)
- بودوخة خير (دائرة البيرين-الجلفة)
- محجوبي صالح (دائرة الشارف -الجلفة)  
- بومزبر فضيل (دائرة الطاهير-جيجل)
- بلواعر نصر الدين (دائرة الميلية-جيجل)
- صحراوي ناصر الدين (دائرة السطارة-جيجل)
- خليفي حمو (دائرة تاكسنة- جيجل)
- طراف أحمد (دائرة العلمة-سطيف)
- مناصر بوسعد (دائرة بني عزيز-سطيف)
- طاكبو يوسف (دائرة بني ورتيلان- سطيف)
- براشان محمد الطاهر (دائرة بوقاعة-سطيف)
- بوعنيني عبد الله (دائرة أولاد براهيم-سعيدة)
- سماحي محمد (دائرة سكيكدة-سكيكدة)
- سعيدي عبد القادر (دائرة سيدي بلعباس-سيدي بلعباس)
- غربي سالم (دائرة مصطفى بن براهم-سيدي بلعباس)
- شاحت رشيد (دائرة عنابة-عنابة)
- زريبط محمد الصغير (دائرة برحال-عنابة)
- عساس رشيد (دائرة قالمة-قالمة)
- عنتري عز الدين (دائرة قسنطينة-قسنطينة)
- بوطاوي علاوة (دائرة عين عبيد-قسنطينة)
- حنفي مختار (دائرة العمارية-المدية).

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