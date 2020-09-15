كتب الناطق الإعلامي باسم الحركة حازم قاسم على "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن "هذه الاتفاقات التطبيعية بين الامارات والبحرين مع الكيان الصهيوني لا تساوي الحبر الذي كتبت به".



وأضاف: "شعبنا بإصراره على النضال حتى استرداد كامل حقوقه سيتعامل مع هذه الاتفاقات وكأنها لم تكن".



وجرت مراسم توقيع الاتفاقات حول تطبيع العلاقات بين الاحتلال الصهيوني والإمارات والبحرين في البيت الأبيض بواشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.