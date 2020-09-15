طلب مجلس الأمن الدولي من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص للتوسط في إحلال السلام بليبيا، وإن كانت روسيا والصين امتنعتا عن التصويت على مشروع القرار الذي مدد أيضا فترة عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.



واستقال غسان سلامة، الذي كان يرأس البعثة السياسية للأمم المتحدة وكان مكلفا أيضا بمحاولة التوسط في التوصل لسلام، في مارس آذار بسبب الإجهاد. واقترح غوتيريش بشكل غير رسمي بديلا ولكن الولايات المتحدة كانت تريد تقسيم هذا الدور بحيث يقوم شخص بإدارة بعثة الأمم المتحدة وآخر يكون مبعوثا خاصا يركز على الوساطة.



ووافق مجلس الأمن الدولي على هذا الاقتراح يوم الثلاثاء.



وقال غوتيريش لرويترز في مقابلة يوم الاثنين “مع الهيكل الجديد سيتعين علينا تقديم مرشح جديد وسيتعين علينا بطبيعة الحال التشاور مع مجلس الأمن لهذا الغرض “.