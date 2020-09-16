أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، الحكم في قضية الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات

وقد أدانت المحكمة جمال ولد عباس بـ 8 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة والسعيد بركات أدين بـ 4 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة.

كما أدانت الحكمة بن حبيلس إسماعيل الأمين العام السابق لوزارة التضامن بعام حبس موقوف النفاذ وغرامة مالية بـ 500 ألف دينار جزائري. بينما أدانت بوشناق خلادي الأمين العام بوزارة التضامن سابقا بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة. وأدانت جلولي سعيدي مدير التشريفات بوزارة التضامن سابقا بعامين حبس منها عام موقوف النفاذ وغرامة 500 ألف دينار جزائري.

من جهة أخرى أدانت المحكمة ابن جمال ولد عباس الوافي بـ 10 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض عليه دوليا وإدانة حمزة شريف رئيس منظمة طلابية سابقا بعامين حبس منها عام موقوف النفاذ وغرامة بـ 500 ألف دينار جزائري ،كما أصدرت هيئة المحكمة أحكاما متفاوتة بين البراءة و6 أشهر حبسا نافذا في حق باقي المتهمين