سجلت الجهات القضائية لغاية أمس الثلاثاء صدور عقوبات جديدة بالحبس والغرامة المشددة في حق المتورطين، في تسريب مواضيع أو أجوبة امتحان البكالوريا، البالغين سن الرشد الجزائي، حسب بيان لوزارة العدل.

وفي هذا الإطار أصدرت محكمة عين بسام (البويرة) عقوبة عامين حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع في الجلسة في حق المتهم (ع.م.ف) البالغ 23 سنة من العمر لقيامه بنشر موضوع امتحان اللغة العربية شعبة آداب وفلسفة على حساب فايسبوك الخاص به، بعد ساعة من انطلاق الامتحان، يضيف البيان.

و أشار نفس المصدر إلى أنه في محكمة الأخضرية تم الحكم على (خ.م.ط) بعقوبة عام حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار لقيامه بالحلول محل شقيقه في اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية.

كما أصدرت محكمة المنيعة (غرداية) في حق المتهمة (ف.م) البالغة 27 سنة من العمر، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف دج لقيامها بنشر موضوع مادة اللغة العربية شعبة علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد.

وصدرت عدة عقوبات بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دج نافذة من عدة جهات قضائية منها محكمة الأغواط ضد المتهمة (ت.س) البالغة 31 سنة من العمر، وضد المتهم (ك.ع.ج) لنشره أجوبة امتحان الرياضيات لحساب أحد أصدقائه، يشير البيان.

ونفس العقوبة سُلطت بمحكمة الجلفة ضد المتهمين (م.ر.ر)، 28 سنة و(آ.ر)، 43 سنة و(غ.إ) البالغة 24 سنة من العمر، لنشرهم موضوع امتحان اللغة العربية.

كما سُلطت بمحكمة مسعد (الجلفة) في حق المتهم (ي.ب)، 26 سنة من العمر، وفي محكمة الجلفة ضد المتهمات الثلاثة (ب.م.ب)، البالغة 23 سنة من العمر و(ب.م.ش)، 22 سنة و(ف.أ)، 18 سنة من العمر. وفي محكمة عين وسارة صدرت نفس العقوبة ضد كل من (ح.ر)، 25 سنة من العمر، و(ح.م)، 23 سنة من العمر مع ايداعهما رهن الحبس.

واستمرارا لجهود تأمين امتحانات البكالوريا لهذه السنة تم وضع المتهمين الآتي بيانهم رهن الحبس المؤقت وهم (ش.م)، 22 سنة بمحكمة غرداية، (ت.إ)، 23سنة بمحكمة تبسة، المتهم (ب.خ)، 23 سنة من العمر بمحكمة تيارت، (ق.ح)، 18 سنة من العمر بمحكمة تسمسيلت، حسب البيان الذي اوضح أن هذه العقوبات جميعا صدرت تطبيقا للأحكام الجديدة التي يتضمنها القانون الصادر في 28 أفريل 2020 المعدل لقانون العقوبات.