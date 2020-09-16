جددت إدارة نادي ضمك السعودي، عقد المدرب الجزائري نور الدين زكري لموسم واحد، بعد النجاحات الكبيرة والمستويات المميزة التي قدمها الفريق تحت قيادته والتي ساهمت في بقائه في دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

وتولى زكري قيادة ضمك في أكتوبر من العام 2019 خلفاً للتونسي محمد الكوكي الذي فسخت إدارة النادي عقده بالتراضي بين الطرفين بعد سلسلة من النتائج السلبية التي استمرت حتى نهاية منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد الجزائري صاحب الـ 56 عاماً ضمك إلى تحقيق إنجاز البقاء في دوري الكبار بعد أن كان مهدداً بالهبوط إلى مصاف دوري الدرجة الأولى بعد تلقيه سلسلة كبيرة من الخسائر بلغت الـ13 خسارة. وأنهى الفريق الجنوبي منافسات البطولة في المركز الـ10 برصيد35 نقطة حصدها من 9 انتصارات و8 تعادلات وتحت قيادة زكري خاض 24 مباراة انتصر في 9 منها وتعادل في 7 وخسر 9.

يذكر أن المدرب الجزائري سبق له قيادة العديد من الأندية السعودية ابتداء من الرائد الذي تولى قيادته في موسم 2014، ومن ثم تولى قيادة الفيحاء في الموسم ما قبل الماضي والذي قاده إلى البقاء في الدوري بعد أن كان يصارع على الهبوط.

للإشارة فان نادي ضمك يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين جزائريين وهم الحارس زغبة والمدافع شافعي والمهاجم شنيحي.