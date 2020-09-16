ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لليوم الثاني، إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج نفط وغاز بحري في الولايات المتحدة وأظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 60 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمائة إلى 41.13 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي 68 سنتا أو ما يعادل 1.8 بالمائة إلى 38.96 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمائة يوم الثلاثاء.

وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأمريكي وأُغلقت موانئ التصدير يوم الثلاثاء في الوقت الذي وصل فيه الإعصار سالي إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وقالت ريستاد إنرجي في مذكرة "تقديرنا الحالي لإجمالي التعطل المرتبط...بسالي ما بين ثلاثة وستة ملايين برميل من النفط على مدى 11 يوما تقريبا".

ومن المرجح أن يقلص ذلك المخزونات على الرغم من أن مصافي التكرير مغلقة أيضا مما يخفض الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 9.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين زادت.