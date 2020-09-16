قامت مؤسسة سوناطراك من خلال قسم المخابر وبالتعاون مع مركز تنمية الطاقات المتجددة ((CDER بمشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية المستهلكة باستعمال الطاقة الشمسية، وهذا التزاما منها على تشجيع البحث والتطوير مع مختلف المراكز العلمية والتقنية الوطنية، حسب بيان للمؤسسة.

وأضاف البيان أن لهذا المشروع أثر إجابي على المستويين الاقتصادي والبيئي إذ أن استعمال الطاقة الشمسية يساهم في الخفض من التكاليف كما أن هذه التقنية تحافظ على البيئة وتوازنها من خلال معالجة المياه الصناعية.