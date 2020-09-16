صادق الإمبراطور الياباني، ناروهيتو، اليوم الأربعاء، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة يوشيهيدي سوغا، الذي انتخبه البرلمان في وقت سابق من نهار اليوم رئيسا لوزراء اليابان، حسبما أفادت إدارة شؤون البلاط الإمبراطوري.

ووفقا لدستور البلاد، يصادق الإمبراطور الحاكم بالتصديق على تعيين أعضاء الحكومة بعد تقديمهم من قبل رئيس الوزراء.

واحتفظ يوشيهيدي سوغا رئيس الوزراء الياباني الجديد، بنصف أعضاء حكومة سلفه شينزو آبي، بعدما انتخبه البرلمان الإثنين الماضي ليصبح أول زعيم جديد للبلاد خلال نحو ثمانية أعوام.

وينتمي نحو نصف أعضاء الحكومة الجديدة لحكومة آبي السابقة. وتضم امرأتين وحسب ومتوسط الأعمار بها 60 عاما.

ومن بين المحتفظين بمناصبهم في الحكومة الجديدة وزير المالية تارو آسو ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي ووزيرة الأوليمبياد سيكو هاشيموتو ووزير البيئة شينجيرو كويزومي وهو الأصغر سنا حيث يبلغ من العمر 39 عاما.

فيما حصل نوبو كيشي، الشقيق الأصغر لآبي، على حقيبة الدفاع، بينما يتولى وزير الدفاع المنتهية ولايته تارو كونو حقيبة الإصلاح الإداي وهو منصب كان يشغله في السابق.

كما ظل ياسوتوشي نيشيمورا، الذي كلفه آبي بإدارة ملف التعامل مع كوفيد-19، وزيرا للاقتصاد.

وكان آبي، أطول رؤساء وزراء اليابان في المنصب، استقال لاعتلال صحته بعدما قضى نحو ثمانية أعوام في منصبه. وشغل سوغا منصب كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة آبي، وهو منصب محوري حيث كان كبير المتحدثين باسم الحكومة ومسؤولا عن تنسيق السياسات.