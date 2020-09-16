أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت إلى تاريخ 30 سبتمبر الجاري.

و قد تم تأجيل المحاكمة بسبب غياب بعض الموقوفين، علما أن المحاكمة تجرى عن بعد بسبب وجود بعض المتهمين في مؤسسات عقابية خارج العاصمة.

و كان دفاع المتهمين قد طالب بتأجيل المحاكمة إلى حين "توفر كافة الشروط لإجراء محاكمة حضورية"، و هو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل رئيس الجلسة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو رجل الأعمال محي الدين طحكوت، بـ 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دج بتهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والحصول على امتيازات غير مشروعة، وهي القضية التي توبع فيها أيضا إطارات ووزراء سابقون على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.