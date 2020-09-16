أعلنت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أن حريقا هائلا اندلع في ميناء أنكونا المطل على البحر الأدرياتيكي، في منتصف ليلة الأربعاء، دون أن يخلف ضحايا أو مصابين .

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن نيران الحريق التهمت مستودعات وشاحنات في الميناء، مضيفة أن 16 فريقا من أنكونا وماشيراتا وبيزارو تدخلوا على وجه السرعة لإخماد الحريق، لكن رجال الإطفاء صرحوا أن عمليات الإطفاء ستستمر طوال اليوم.

وقد تم إغلاق منطقة الميناء بأكملها كما قررت السلطات المحلية، كإجراء احترازي، إغلاق مدارس وجامعات ومتنزهات المدينة، بالإضافة إلى المواقع الرياضية، وطالبت السكان بالامتناع عن فتح النوافذ.

وبحسب المصادر ذاتها فقد تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق